Привет! Ищу единомышленников по жизни и новых подруг. Старых не осталось 😅 Занимаюсь верховой ездой, рисую, люблю дальние поездки за рулем. Обожаю выезжать на природу и находить новые места и маршруты. Люблю спонтанные поступки) ищу такого же легкого на подъем человека. У меня есть классный шпиц и его зовут Жулик.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Санкт-Петербург → Другое "Для тех, кто не вывозит"

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

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