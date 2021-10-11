Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viona
О себе
Привет!
Ищу единомышленников по жизни и новых подруг. Старых не осталось 😅
Занимаюсь верховой ездой, рисую, люблю дальние поездки за рулем.
Обожаю выезжать на природу и находить новые места и маршруты.
Люблю спонтанные поступки) ищу такого же легкого на подъем человека.
У меня есть классный шпиц и его зовут Жулик.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу новых подруг
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
"Для тех, кто не вывозит"
Погода позволяет выезать на природу, поехали!:)
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