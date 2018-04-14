Любительница электроники и фолка, концертов, лесов, длительных прогулок, хороших книг. Программист-удаленщик, тихий интроверт, потихоньку дичающий в своей норе. Много читаю, смотрю ужастики и скандинавские нуарные детективы, вот недавно начала погружаться в аниме. Ищу друзей, приятелей и собеседников - хочется культурного общения и увлекательного досуга, совместных приключений (лето же на носу, ну), поездок, походов по интересным местам города и области. Движухи, короче. За любой кипиш, кроме веществ. А вот вкусное пиво и атмосферные бары люблю.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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