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Санкт-Петербург
Увлекаюсь психологией, самоанализом, люблю обсудить все на свете) Занимаюсь танцами на пилоне и не представляю свою жизнь без музыки (в основном слушаю Markul, Obladaet, Луна и Sting, такой вот прикольный наборчик 🤯)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя vikuusse
О себе
Увлекаюсь психологией, самоанализом, люблю обсудить все на свете) Занимаюсь танцами на пилоне и не представляю свою жизнь без музыки (в основном слушаю Markul, Obladaet, Луна и Sting, такой вот прикольный наборчик 🤯)
Обожаю необычные заведения нашего города (у меня есть вишлист, если тебе это тоже интересно, напиши мне!)
А еще меня привлекают люди, с которыми можно творить всякую фигню, смеяться и дурачиться
Inst: vikuusse
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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