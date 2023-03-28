О себе

Увлекаюсь психологией, самоанализом, люблю обсудить все на свете) Занимаюсь танцами на пилоне и не представляю свою жизнь без музыки (в основном слушаю Markul, Obladaet, Луна и Sting, такой вот прикольный наборчик 🤯)

Обожаю необычные заведения нашего города (у меня есть вишлист, если тебе это тоже интересно, напиши мне!)

А еще меня привлекают люди, с которыми можно творить всякую фигню, смеяться и дурачиться

Inst: vikuusse