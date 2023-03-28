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Санкт-Петербург
Профиль пользователя vikuusse

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О себе

Увлекаюсь психологией, самоанализом, люблю обсудить все на свете) Занимаюсь танцами на пилоне и не представляю свою жизнь без музыки (в основном слушаю Markul, Obladaet, Луна и Sting, такой вот прикольный наборчик 🤯)
Обожаю необычные заведения нашего города (у меня есть вишлист, если тебе это тоже интересно, напиши мне!)
А еще меня привлекают люди, с которыми можно творить всякую фигню, смеяться и дурачиться
Inst: vikuusse

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

для прогулок и тусовок

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маленькое фото пользователя annakern1
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

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Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

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Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

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Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 11 участников

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Онли герлз, тусовка

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