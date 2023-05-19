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Санкт-Петербург
Профиль пользователя ViktoriaWhite

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О себе

25 лет, ищу подругу, чтобы кидать друг другу мемы, обсуждать мужиков, пить вино и курить кальян.

Толерантна, подруг всегда поддержу, даже если для этого надо "переобуться"😉

Так же люблю вкусно поесть, поиграть в квизы или настолки, почитать и поболтать😁

Окончила магистратуру на инженера-строителя, работаю инженером-сметчиком.
Владею прекрасным котенком😸
Люблю гулять, но не люблю слишком долго ходить - ножки болят 😅

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Участие в других событиях

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