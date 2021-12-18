Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktoria019

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О себе

Ищу живое общение, хотя и переписываться нравится
Люблю ходить в кино, интересные выставки, готовить и часто слушаю музыку)
Иногда занимаюсь визажем и прическами (себе)
Обожаю фото и всё что с ними связано

Профиль обновлён 20 января 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встретиться, узнать друг друга

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

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Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Angelina28
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и пойти пить кофе)

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