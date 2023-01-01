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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktor.89
О себе
Позитивный мужчина в самом расцвете сил. Люблю активные и (или) интелектуальные развлечения. Иногда играю в настолки на столе и тотал вар вархамер 3 на пк. Не курю и не люблю пассивное курение, по праздникам позволяю себе красное сухое. Ежедневно занимаюсь физическими упражнениями.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться
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