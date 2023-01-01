О себе

Позитивный мужчина в самом расцвете сил. Люблю активные и (или) интелектуальные развлечения. Иногда играю в настолки на столе и тотал вар вархамер 3 на пк. Не курю и не люблю пассивное курение, по праздникам позволяю себе красное сухое. Ежедневно занимаюсь физическими упражнениями.