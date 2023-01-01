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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktor.89

фото пользователя Viktor.89

О себе

Позитивный мужчина в самом расцвете сил. Люблю активные и (или) интелектуальные развлечения. Иногда играю в настолки на столе и тотал вар вархамер 3 на пк. Не курю и не люблю пассивное курение, по праздникам позволяю себе красное сухое. Ежедневно занимаюсь физическими упражнениями.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю затусить в антикафе 12 комнат на Гостинке!

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Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → пообщаться

Собираюсь поехать на несколько месяцев в Таиланд, ищю компанию)не фрики)до 35лет

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