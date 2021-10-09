Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktor0001

фото пользователя Viktor0001

О себе

32 года. Не женат, адекватный. Интересны прогулки, бильярд, рыбалка

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Julia1467
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу)

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

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