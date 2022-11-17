Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Кто составит компанию на разводные мосты сегодня?

Санкт-Петербург → Другое Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂

Новороссийск → Другое Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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