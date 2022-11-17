Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktor00001
Профиль обновлён 31 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
Санкт-Петербург → Другое
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться ,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных ребят для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
найти бы друзей, компанию
Новороссийск → Другое
Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть в баре, пообщаться)
Санкт-Петербург → Другое
не отказалась бы от прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв
Санкт-Петербург → Другое
Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)
Санкт-Петербург → Другое
Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊
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