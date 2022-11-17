Санкт-Петербург
Профиль пользователя Viktor00001

фото пользователя Viktor00001

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию на разводные мосты сегодня?

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посмотреть город

Санкт-Петербург → пообщаться

Пpивет, кто сoставит кoмпанию?

Участие в других событиях

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Знакомство для дружбы

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не отказалась бы от прогулки

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Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

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Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

маленькое фото пользователя Katerina3006
Санкт-Петербург → Другое

Не верю этому сайту и кто тут но конечно всякое бывает 🦊

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