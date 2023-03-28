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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vikkkkkkka

фото пользователя Vikkkkkkka

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Погнали в Эрарту или Бертгольд центр 🥺

маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Anetta
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя yushaaak

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу себе подружку 😋

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ludmigol

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Кто со мной на концерт Mayot?))

Откликнулись 2 участника

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