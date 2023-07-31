⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vika.s.a

фото пользователя Vika.s.a

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → путешествия
Комарово/Репино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
маленькое фото пользователя Poli24
Санкт-Петербург → Другое
Адекватные подруги, пишите
маленькое фото пользователя MiRA91
Санкт-Петербург → Другое
всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.