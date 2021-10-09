Просто парень который устал от скучной и рутинной жизни в городе. Хочу найти новых людей чтоб классно провести время

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.