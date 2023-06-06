Я не давно переехала в Санкт-Петербург и ищю друзей. В свободное от работы время я изучаю новые хобби. Не люблю сидеть дома, в выходные дни лучше проводить время на улице.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор

Санкт-Петербург → другое Прогулки по ВО и не только

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.