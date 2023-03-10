Занимаюсь фитнесом, вяжу крючком, интересуюсь психологией, учу английский. После длительного перерыва возобновила катание на роликах. Было бы прекрасно встретить тут людей, которые тоже горят этим. Я достаточно закрытый и стеснительный человек, особенно с малознакомыми людьми, но в процессе общения раскрываюсь. Пару лет назад переехала из города Иваново учиться. Хотелось бы встретить тут людей, с которыми впоследствии можно было бы взрастить крепкую дружбу.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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