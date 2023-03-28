О себе

Привет! Меня зовут Вика, мне 22🙋‍♀️Филолог по образованию, IT рекрутер по профессии 👩‍💻



Недавно переехала в Питер и ищу подругу, с которой мы бы понимали друг друга и классно проводили время.



Люблю вкусно поесть и попить 😁, изучать новые места города, фоткаться, ходить на выставки и концерты. Слушаю разную музыку, смотрела много сериалов и фильмов (точно смогу подсказать тебе что-то на вечер 😼)



Переодически хожу в спортзал, хочу записаться на танцы 👯‍♂️



У меня есть молодой человек, в будущем не против законнектиться и проводить время вместе)