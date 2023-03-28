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Санкт-Петербург
Профиль пользователя victoriasiaa

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О себе

Привет! Меня зовут Вика, мне 22🙋‍♀️Филолог по образованию, IT рекрутер по профессии 👩‍💻

Недавно переехала в Питер и ищу подругу, с которой мы бы понимали друг друга и классно проводили время.

Люблю вкусно поесть и попить 😁, изучать новые места города, фоткаться, ходить на выставки и концерты. Слушаю разную музыку, смотрела много сериалов и фильмов (точно смогу подсказать тебе что-то на вечер 😼)

Переодически хожу в спортзал, хочу записаться на танцы 👯‍♂️

У меня есть молодой человек, в будущем не против законнектиться и проводить время вместе)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу)

Откликнулось 10 участников

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