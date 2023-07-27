⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя VictoriaS

фото пользователя VictoriaS
фото #2 пользователя VictoriaS
фото #3 пользователя VictoriaS
фото #4 пользователя VictoriaS
фото #5 пользователя VictoriaS
фото #6 пользователя VictoriaS

О себе

Хочу найти новых знакомых по интересам, рада буду прогуляться, посетить какое-нибудь городское мероприятие, сходить в кино, обсудить фильмы, периодически хожу на тренажерку, танцы, стретчинг и недавно сходила на сайкл-мне понравилось!:)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
В чем залог успешных отношений?
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.