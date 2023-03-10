Санкт-Петербург
Профиль пользователя Victoria_S

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О себе

Вредная, злопамятная, злая, мстительная, скептичная, токсичная, не эмпатичная, сопереживать не умею, рассказывать о том, какие у вас "плохие" бывшие жены и мужья мне не надо, по-любому вы тоже не святой/ая😈

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📚 Книги

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → пообщаться

Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → пообщаться

Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → пообщаться

От какой песни кайфуете?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Dima_Artik
Санкт-Петербург → Другое

Есть ли дружба между М и Ж?)

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

маленькое фото пользователя SopheroTH
Казань → Другое

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