Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vi00

фото пользователя Vi00
фото #2 пользователя Vi00
фото #3 пользователя Vi00

О себе

.

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Aliya_Gismeeva
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя ValeriaBelyak
Санкт-Петербург → Другое

Хочу сходить в бар/клуб

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.