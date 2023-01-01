⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Verrraaa

фото пользователя Verrraaa

О себе

Вообще меломан, сейчас скаллли милано, через пару минут кизару, еще позже bones, на последок ускоренные версии рандом треков🥵, я люблю мемы, глупенькие шутки, ответственность, понимание и принятие, бро/сис. Я не ищу общения на пару деньков, но, с большинством так и получается 🫠🥹 . Искать друзей после 17 сложно.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия🏫 Учеба📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу девчонку чтоб поговорить по душам и обсудить в каком кафе покушать

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Девочки, сегодня лекция по психологии с бесплатным входом, пойдемте со мной

маленькое фото пользователя Onizuka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 20 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя rina_loran
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя TamuNami
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Ewelmorn
маленькое фото пользователя AnastasiaPro
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя Arish_milash
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Tata8998
маленькое фото пользователя Nata227
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Lizliz
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Lerik
маленькое фото пользователя Vladislava

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам