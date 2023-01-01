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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Verrraaa
О себе
Вообще меломан, сейчас скаллли милано, через пару минут кизару, еще позже bones, на последок ускоренные версии рандом треков🥵, я люблю мемы, глупенькие шутки, ответственность, понимание и принятие, бро/сис. Я не ищу общения на пару деньков, но, с большинством так и получается 🫠🥹 . Искать друзей после 17 сложно.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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