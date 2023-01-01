О себе

Вообще меломан, сейчас скаллли милано, через пару минут кизару, еще позже bones, на последок ускоренные версии рандом треков🥵, я люблю мемы, глупенькие шутки, ответственность, понимание и принятие, бро/сис. Я не ищу общения на пару деньков, но, с большинством так и получается 🫠🥹 . Искать друзей после 17 сложно.