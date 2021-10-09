Санкт-Петербург
Профиль пользователя Veronika4488

фото пользователя Veronika4488

О себе

Люблю разговаривать на любые темы, люблю гулять и весело проводить время🧚‍♂️

Профиль обновлён 30 января 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес

События пользователя

Набережные Челны → прогуляться, перекусить

Прогуляться, проводить время, общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.