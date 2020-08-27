Санкт-Петербург
Профиль пользователя veranika_kim
О себе
меня зовут Вероника .
мне на самом деле 17 лет.
я добрая, милая, заботливая, верная.
можно доверять, все можешь мне рассказывать, могу помочь тебе, чем смогу. выслушаю всегда тебя.
я веду себя как ребёнок, хоть мне и 17.
если не нравиться, сразу скажи.
надеюсь тебя все устраивает.
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)
Интеллектуальных и творческих разговоров
Девочки, пишите))
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Поговорить о чём угодно🙃
Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы
Давайте делиться музыкой и интересными ютуб каналами)
Разговоры о чём-то важном🤔
ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌
Подружится с мамами, дружба, видеться
Завести новые знакомства, прогуляться
Хочется найти общение не на один день
Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми
Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)
Расскажите как вы нашли это приложение)
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)
Мы подружимся.
Давай поболтаем о чём угодно)
буду рада завести новые знакомства
ADrama?Kpop? Khh? LBL?💍
Потому что я спорцменка и я не могу часто выезжать в город
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