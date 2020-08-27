меня зовут Вероника . мне на самом деле 17 лет. я добрая, милая, заботливая, верная. можно доверять, все можешь мне рассказывать, могу помочь тебе, чем смогу. выслушаю всегда тебя. я веду себя как ребёнок, хоть мне и 17. если не нравиться, сразу скажи. надеюсь тебя все устраивает.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

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