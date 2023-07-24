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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vera0611
О себе
Люблю авторское кино, выставки современного и классического искусства, гулять по Питеру, пить кофе и не кофе
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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