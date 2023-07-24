Санкт-Петербург

Профиль пользователя Vera0611

О себе Люблю авторское кино, выставки современного и классического искусства, гулять по Питеру, пить кофе и не кофе

Была в сети на этой неделе

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