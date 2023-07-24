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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vera0611

фото пользователя Vera0611

О себе

Люблю авторское кино, выставки современного и классического искусства, гулять по Питеру, пить кофе и не кофе

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Участие в других событиях

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Подружиться и провести вместе время😃

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Друзья, где вы?..

Откликнулось 47 участников

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Давайте затусим!

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