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Санкт-Петербург
Профиль пользователя vcepoka

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О себе

привет!
меня зовут Денис, чем я увлекаюсь?
кастомлю вещи - начал не так давно, но очень интересно! если этим кто-то заниматься - буду рад послушать советы 🫶🏻
делаю расклады таро. уже более 5 лет, это завораживает и результаты просто >>>

буду рад познакомиться с вами 🏳️‍🌈

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться
буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует
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