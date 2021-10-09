Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vbghtu
О себе
Работаю в айти
Люблю выпить в баре
Курю
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
С пришедшей весной гулять на Коменде
Санкт-Петербург → Другое
Гоу в Питерскую беседу :)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть в баре или кафе
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