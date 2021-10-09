Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vbghtu

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О себе

Работаю в айти
Люблю выпить в баре
Курю

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → пообщаться

Чат Петербурга ищет свежую кровь тг @pikabund_spb

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя hqdsv
Санкт-Петербург → Другое

Гоу в Питерскую беседу :)

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя RedFox
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре или кафе

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