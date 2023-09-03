О себе

Нравятся простые люди, без заморочек. Мне 29 лет, ищу подруг в Санкт-Петербурге. Есть муж и сын. Сыну 4 года, зовут Леон. Очень люблю отдохнуть и попеть, алкоголь приветствую в хорошей компании. Не против общения по поводу детей, всегда рада гостям. Живу в Красногвардейском районе. Мечтаю иногда выдохнуть от роли мамы и жены, и побыть просто веселой девченкой!