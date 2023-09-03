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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vasena
О себе
Нравятся простые люди, без заморочек. Мне 29 лет, ищу подруг в Санкт-Петербурге. Есть муж и сын. Сыну 4 года, зовут Леон. Очень люблю отдохнуть и попеть, алкоголь приветствую в хорошей компании. Не против общения по поводу детей, всегда рада гостям. Живу в Красногвардейском районе. Мечтаю иногда выдохнуть от роли мамы и жены, и побыть просто веселой девченкой!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться
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