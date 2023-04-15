Мурманск
Профиль пользователя Varyyyyaa
О себе
Люблю музыку (слушаю все, в зависимости от настроения, но чаще рок), кино и аниме, звук и свет, театр, литературу (сейчас Унесенные ветром читаю). Наверное, все, что касается культуры и искусства)) Еще люблю готовить и пробовать что-то новенькое, обожаю кулинарные шоу
Играю на фортепиано, учусь играть на басу. Открываю для себя новые музыкальные инструменты, мечтаю попробовать поиграть на всех
Ищу себя, пока что не решила, с чем конкретно свяжу свою жизнь, но, пока что, учусь по специальности Театральная и аудиовизуальная техника
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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