Люблю музыку (слушаю все, в зависимости от настроения, но чаще рок), кино и аниме, звук и свет, театр, литературу (сейчас Унесенные ветром читаю). Наверное, все, что касается культуры и искусства)) Еще люблю готовить и пробовать что-то новенькое, обожаю кулинарные шоу Играю на фортепиано, учусь играть на басу. Открываю для себя новые музыкальные инструменты, мечтаю попробовать поиграть на всех Ищу себя, пока что не решила, с чем конкретно свяжу свою жизнь, но, пока что, учусь по специальности Театральная и аудиовизуальная техника

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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