я очень творческий человек, куча хобби по типу рисования, глины, бисера. пишу стихи. из музыки люблю Платину, вспака, бэд бейби, но в целом меломанка. обожаю фотографировать и фотографироваться. очень общительна. читаю детективы и психологию. в принципе хайповая девчонка🫶🏽

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

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