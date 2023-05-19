Всем привет ) Живу в Санкт - Петербурге. Также бываю в Москве. Преподаю Английский язык. Очень люблю общение , новые знакомства ) Люблю различный вид отдыха , театр/Кино, прогулки, путешествия,рестораны/бары

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры

💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Санкт-Петербург → Другое Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.