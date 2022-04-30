Всем привет, я Варя. Недавно переехала с мужем в спб, ищем друзей жля прогулок, вылазок в интересные места. Очень общительные, можем поддержать любой разговор. На данном этапе ищем себя и свои новые увлечения)

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.