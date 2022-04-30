Санкт-Петербург
Профиль пользователя VarvarD

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О себе

Всем привет, я Варя. Недавно переехала с мужем в спб, ищем друзей жля прогулок, вылазок в интересные места. Очень общительные, можем поддержать любой разговор. На данном этапе ищем себя и свои новые увлечения)

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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