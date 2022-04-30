Санкт-Петербург
Профиль пользователя VarvarD
О себе
Всем привет, я Варя. Недавно переехала с мужем в спб, ищем друзей жля прогулок, вылазок в интересные места. Очень общительные, можем поддержать любой разговор. На данном этапе ищем себя и свои новые увлечения)
Профиль обновлён 7 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Новые знакомства это так прекрасно
В поиске родственной души:3
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Хочу найти подругу 🥹❤️
Пообщаемся?
Для девочек
Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам
погулять, потусить, поесть, да что угодно
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
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