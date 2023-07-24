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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Varenka

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О себе

Меня зовут Даша, я хотела бы найти хороших подружек для совместных интересных активностей, какие бывают в жизни. К сожалению, мне совсем нечего рассказать из разряда чем занимаюсь. Я отучилась в колледже и по специальности не смогла работать, а неквалифицированный труд вижу для себя тупиком.
У меня есть молодой человек, но он не любит выходить из дома(

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Поехать в ЛО собирать грибы

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 15 участников

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