О себе

Меня зовут Даша, я хотела бы найти хороших подружек для совместных интересных активностей, какие бывают в жизни. К сожалению, мне совсем нечего рассказать из разряда чем занимаюсь. Я отучилась в колледже и по специальности не смогла работать, а неквалифицированный труд вижу для себя тупиком.

У меня есть молодой человек, но он не любит выходить из дома(