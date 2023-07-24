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Санкт-Петербург
Меня зовут Даша, я хотела бы найти хороших подружек для совместных интересных активностей, какие бывают в жизни. К сожалению, мне совсем нечего рассказать из разряда чем занимаюсь. Я отучилась в колледже и по специальности не смогла работать, а неквалифицированный труд вижу для себя тупиком.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Varenka
О себе
Меня зовут Даша, я хотела бы найти хороших подружек для совместных интересных активностей, какие бывают в жизни. К сожалению, мне совсем нечего рассказать из разряда чем занимаюсь. Я отучилась в колледже и по специальности не смогла работать, а неквалифицированный труд вижу для себя тупиком.
У меня есть молодой человек, но он не любит выходить из дома(
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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