Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vania_xr

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О себе

Много двигаюсь ,люблю ходить
Всегда занят и обожаю машины

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Все и обо всем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя Jenni
Санкт-Петербург → Другое

Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

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