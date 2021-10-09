Санкт-Петербург
Профиль пользователя Van4eSKo

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О себе

Работаю и развиваю себя в айти сфере.
Играю в волейбол, Кмс по шахматам.

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сгонять в севкабель порт на выставку аниме, ориентировочно 18 июня.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizaveta_Zai
Санкт-Петербург → Другое

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