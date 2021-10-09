Новые знакомства! Хочу найти друзей;) За любой кипиш) Хоть на выставку, тот в музей Концерты🔥Мой музыкальный между Queen, Элтоном Джоном, вместе с Rammstein, GSPD, Mariah Carey (чего только Люблю: старое кино, детективы смотреть/читать (особенно Агату Кристи!), мороженое, чай с лимоном, кататься на коньках, но раза 2 за зиму:D Никогда не пробовала на роликах, очень хочу

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.