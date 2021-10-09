Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valya
О себе
Новые знакомства!
Хочу найти друзей;) За любой кипиш) Хоть на выставку, тот в музей
Концерты🔥Мой музыкальный между Queen, Элтоном Джоном, вместе с Rammstein, GSPD, Mariah Carey (чего только
Люблю:
старое кино, детективы смотреть/читать (особенно Агату Кристи!), мороженое, чай с лимоном, кататься на коньках, но раза 2 за зиму:D
Никогда не пробовала на роликах, очень хочу
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
События пользователя
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