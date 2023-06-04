⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя valpans

фото пользователя valpans

О себе

Работаю в IT

Ищу не занудных образованных людей для совместного времяпровождения.

Интересы: IT, экономика, кулинария

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по Дворам Питера

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marin4k

Санкт-Петербург → активный отдых

Настольный теннис

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → собрать компанию

Настольный теннис

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Margarita.x_x

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи про свой любимый фильм

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя dima10

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в спб, ищу крутые знакомства

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Franco_Tirador

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте создадим клуб друзей и будем видеться по выходным, пить чай, общаться...

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Evgabra
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Svetik_s
маленькое фото пользователя Crazy
маленькое фото пользователя MarMikh
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя Vita9
маленькое фото пользователя funny_lady13
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Rinasion
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя Anastasia_A24
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя Ksyusha95
маленькое фото пользователя ksushaaprel
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя Konserva91
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Anxel

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам