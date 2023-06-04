Санкт-Петербург

Профиль пользователя valpans

О себе Работаю в IT



Ищу не занудных образованных людей для совместного времяпровождения.



Интересы: IT, экономика, кулинария

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