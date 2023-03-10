Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vallmig
О себе
Доктор, репетитор, исследователь жизни, интересуюсь биологией и психологией 🙏🏻
Бегаю, танцую, играю на скрипке, могу прогулять 8 часов под хорошие беседы! Живу с любимым самым котиком.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Друзья, где вы?..
Ищу подружек🖐🏻
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆
Музыкальный пикник в парке на беговой
Повалять дурака
Покататься на катере в Питере
Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁
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