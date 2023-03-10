Доктор, репетитор, исследователь жизни, интересуюсь биологией и психологией 🙏🏻 Бегаю, танцую, играю на скрипке, могу прогулять 8 часов под хорошие беседы! Живу с любимым самым котиком.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.