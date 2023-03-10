Санкт-Петербург
Профиль пользователя Vallmig

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О себе

Доктор, репетитор, исследователь жизни, интересуюсь биологией и психологией 🙏🏻
Бегаю, танцую, играю на скрипке, могу прогулять 8 часов под хорошие беседы! Живу с любимым самым котиком.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться в выходные по центру Петербурга 🎆

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Музыкальный пикник в парке на беговой

маленькое фото пользователя Wowiner
Санкт-Петербург → Другое

Повалять дурака

маленькое фото пользователя VladislavZh
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на катере в Питере

маленькое фото пользователя Anton9966
Санкт-Петербург → Другое

Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

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