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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valerul

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О себе

Привет, я - Лера, недавно переехала в Питер✌🏻 Так как я работаю SMM-специалистом из дома, то процесс социализации на новом месте дается достаточно тяжело, поэтому я здесь.

Всё свободное время провожу с молодым человеком, но хотелось бы найти подругу, с которой мы вместе гуляли бы по прекрасному городу, посещали новые, интересные места и много смеялись ☀️Молодой человек никак не помешает дружбе и общению, а если у вас тоже есть парень - будем рады собираться вместе, гулять и проводить классно время.

Люблю фотографировать и фотографироваться, слушать самую разнообразную музыку от K-pop до Miyagi, смотреть фильмы и сериалы, животных🥹 пробовать что-то новое и отдыхать✨ (из вредных привычек - много курю айкос и люблю вкусно поесть, собственно поэтому сейчас активно худею🫣)

Буду рада новым знакомствам и встречам, к сожалению, сейчас я почти утратила веру в женскую дружбу, но надежда все-таки еще осталась🙏🏻 Надеюсь, что найду подругу или даже несколько подруг, с которыми мы поймаем общий вайб и будем классно проводить время ❤️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
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