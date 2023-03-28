Привет, я - Лера, недавно переехала в Питер✌🏻 Так как я работаю SMM-специалистом из дома, то процесс социализации на новом месте дается достаточно тяжело, поэтому я здесь. Всё свободное время провожу с молодым человеком, но хотелось бы найти подругу, с которой мы вместе гуляли бы по прекрасному городу, посещали новые, интересные места и много смеялись ☀️Молодой человек никак не помешает дружбе и общению, а если у вас тоже есть парень - будем рады собираться вместе, гулять и проводить классно время. Люблю фотографировать и фотографироваться, слушать самую разнообразную музыку от K-pop до Miyagi, смотреть фильмы и сериалы, животных🥹 пробовать что-то новое и отдыхать✨ (из вредных привычек - много курю айкос и люблю вкусно поесть, собственно поэтому сейчас активно худею🫣) Буду рада новым знакомствам и встречам, к сожалению, сейчас я почти утратила веру в женскую дружбу, но надежда все-таки еще осталась🙏🏻 Надеюсь, что найду подругу или даже несколько подруг, с которыми мы поймаем общий вайб и будем классно проводить время ❤️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.