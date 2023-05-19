Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeriy33
О себе
Работаю в логистике, занимаюсь кроссфитом, люблю прогулки, вкусно поесть, сериалы, весело провести время 😎
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
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📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться и провести вместе время😃
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
Ищу единомышленника для прогулок по вечерам
Санкт-Петербург → Другое
На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию на пикник
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить по душам
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Познакомиться с новыми людьми
Санкт-Петербург → Другое
Велопрогулка
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в музей
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на аттракционах на Диво Острове
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, сходить куда-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде , сходить в кино, или погулять с детьми .
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