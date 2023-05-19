Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeriy33

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О себе

Работаю в логистике, занимаюсь кроссфитом, люблю прогулки, вкусно поесть, сериалы, весело провести время 😎

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить вечером в кино или прогуляться, чай/кофе

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, поесть, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Заголовок : пук 🌚🌝

маленькое фото пользователя Dosha
Санкт-Петербург → Другое

Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

маленькое фото пользователя Smollfoxi
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить по душам

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

маленькое фото пользователя Kereeshka
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Astazhi
Санкт-Петербург → Другое

Велопрогулка

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в музей

маленькое фото пользователя Mashshsh
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на аттракционах на Диво Острове

маленькое фото пользователя Matviets
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Nasty05
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде , сходить в кино, или погулять с детьми .

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