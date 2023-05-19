Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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📺 Политика

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде , сходить в кино, или погулять с детьми .

Санкт-Петербург → Другое Покататься на аттракционах на Диво Острове

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Санкт-Петербург → Другое Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.