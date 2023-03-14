⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeria_Z

фото пользователя Valeria_Z

О себе

Живу в Питере уже 3 года, ищу интересных людей с которыми будет приятно и интересно пообщаться . Мне 22, развиваюсь в сфере красоты. Нравится танцевать, кто со мной на «эстетик денс»?)
Ну а так я за любой движ-Париж😅

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу добраться до какого нибудь крутого музея)

маленькое фото пользователя Bahtiyar
маленькое фото пользователя MiltonFrost
маленькое фото пользователя Grosskaya
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Maria8
Откликнулось 5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя TamuNami
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Aspergilla13
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя malinna_pnff
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Pupok6969
маленькое фото пользователя Dariya.M
маленькое фото пользователя TatyanaZefirka
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя Crazy

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам