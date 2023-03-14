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Санкт-Петербург
Живу в Питере уже 3 года, ищу интересных людей с которыми будет приятно и интересно пообщаться . Мне 22, развиваюсь в сфере красоты. Нравится танцевать, кто со мной на «эстетик денс»?)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeria_Z
О себе
Живу в Питере уже 3 года, ищу интересных людей с которыми будет приятно и интересно пообщаться . Мне 22, развиваюсь в сфере красоты. Нравится танцевать, кто со мной на «эстетик денс»?)
Ну а так я за любой движ-Париж😅
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться
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