О себе

Живу в Питере уже 3 года, ищу интересных людей с которыми будет приятно и интересно пообщаться . Мне 22, развиваюсь в сфере красоты. Нравится танцевать, кто со мной на «эстетик денс»?)

Ну а так я за любой движ-Париж😅