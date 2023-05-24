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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeria2109

фото пользователя Valeria2109

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

кто любит каток ,сноуборд или кальян?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки и интересное времяпровождение

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Ana.stasia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске новых подруг✨

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → другое

Наснимать контента для инсты

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nastya2301

Санкт-Петербург → собрать компанию

Завтра (22 ноября) кто хочет с нами в сауну сходить?)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kira20

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на каток)

Откликнулись 2 участника

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