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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valeria2109
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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