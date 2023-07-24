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Санкт-Петербург
если честно, даже не знаю что сюда можно написать.. но я постараюсь что-нибудь вытянуть
Санкт-Петербург
Профиль пользователя valenok
О себе
если честно, даже не знаю что сюда можно написать.. но я постараюсь что-нибудь вытянуть
со мной можно и клуб сходить, и просто прогуляться
люблю болтать и смеяться по любому поводу)))
мне нравится поддерживать общение как в живую, так и в соц сетях, поэтому кружочки в тг точно обеспечены
люблю разговаривать на душевные темы, всегда найду как поддержать
могу как и просто выслушать, так и совет накинуть
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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