Санкт-Петербург
Профиль пользователя Valdemar_178

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О себе

Веселый цели устремленный, думаю симтичный)) каму что еще интересно пешите расскажу...

Профиль обновлён 7 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Приглашу девушку на прогулку,выпить кофе, поговорить о прекрасном

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dalllos
Москва → Другое

Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

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