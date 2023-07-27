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Санкт-Петербург
Один очень хороший айтишник увез мою лучшую подругу из страны, а мне теперь не с кем ходить в театр, а так же фоткаться на закатной набережной, пойти в кафе, бар, фитнесс клуб и прочее. В принципе и одной норм, но хотелось бы найти компанию
Санкт-Петербург
Профиль пользователя V_Sweet
О себе
Один очень хороший айтишник увез мою лучшую подругу из страны, а мне теперь не с кем ходить в театр, а так же фоткаться на закатной набережной, пойти в кафе, бар, фитнесс клуб и прочее. В принципе и одной норм, но хотелось бы найти компанию
В техническом вузе с подругами тяжело, поэтому я здесь
Пою, хожу в бассейн, меломан
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь
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