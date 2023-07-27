О себе

Один очень хороший айтишник увез мою лучшую подругу из страны, а мне теперь не с кем ходить в театр, а так же фоткаться на закатной набережной, пойти в кафе, бар, фитнесс клуб и прочее. В принципе и одной норм, но хотелось бы найти компанию

В техническом вузе с подругами тяжело, поэтому я здесь

Пою, хожу в бассейн, меломан