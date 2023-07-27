⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя V_Sweet

фото пользователя V_Sweet

О себе

Один очень хороший айтишник увез мою лучшую подругу из страны, а мне теперь не с кем ходить в театр, а так же фоткаться на закатной набережной, пойти в кафе, бар, фитнесс клуб и прочее. В принципе и одной норм, но хотелось бы найти компанию
В техническом вузе с подругами тяжело, поэтому я здесь
Пою, хожу в бассейн, меломан

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя naromanii

Санкт-Петербург → собрать компанию

Онли герлз, тусовка

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Natasha23

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в театр/на выставку в выходные дни 💫

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя nikapusta
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Asya26
маленькое фото пользователя Natasha.89
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя DianaMeta
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Dark_Lips
маленькое фото пользователя Mikhail
маленькое фото пользователя KatyaBel
маленькое фото пользователя OlegK
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Anastasia_A24
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя 1ree
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя Temir
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя LadyCat

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам