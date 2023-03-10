Санкт-Петербург
Профиль пользователя V_MOL

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фото #2 пользователя V_MOL

О себе

Есть черный кот. Люблю посещать концерты stand up. Слушаю разную музыку, иногда пишу свои тексты.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Julia18
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей и знакомых

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию, желательно Невский район

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