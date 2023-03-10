Санкт-Петербург
Профиль пользователя V_MOL
О себе
Есть черный кот. Люблю посещать концерты stand up. Слушаю разную музыку, иногда пишу свои тексты.
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
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