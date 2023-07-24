Люблю пешие прогулки, выезды на природу с палатками. Бесконечно могу смотреть на закат и звезды (жаль в Питере их не видно) . Нравятся китики. Хожу в тренажерку. Кайфую от машин 80-90х годов. Работаю в графике 2/2, поэтому часто отдыхаю среди недели. В музыке бóльшую часть занимает экстрим метал и множество его направлений. Также слушаю и другие жанры, 80е, немного техно, хип-хоп, электронная, инди пост панк и тд. Кино смотрю с сюжетом, интересное, не супергероиское со спецэффектами.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Блин блинский, погнали по сешкам…. А потом пофоткаемся …а потом поедим

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