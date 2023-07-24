Санкт-Петербург
Профиль пользователя UtopianDreamer
О себе
Люблю пешие прогулки, выезды на природу с палатками.
Бесконечно могу смотреть на закат и звезды (жаль в Питере их не видно) .
Нравятся китики.
Хожу в тренажерку.
Кайфую от машин 80-90х годов.
Работаю в графике 2/2, поэтому часто отдыхаю среди недели.
В музыке бóльшую часть занимает экстрим метал и множество его направлений. Также слушаю и другие жанры, 80е, немного техно, хип-хоп, электронная, инди пост панк и тд.
Кино смотрю с сюжетом, интересное, не супергероиское со спецэффектами.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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