О себе

Питер, 24 годика. Люблю игры, пока в них не надо играть вместе (но меня можно убедить на пару файтов в мортач), из последнего готова обсудить Балдурс Гейт или Элден Ринг. Люблю готовить, и еще больше люблю есть. Не фанатка активностей, но всегда готова прогуляться по городу и посидеть где-то. Мало где бывала в городе (и хочу это исправить), но знаю очень приятное антикафе, крутейший рестик с пастой и пивной паб, где подают лучший в моей жизни "Наполеон". Могу загореться идеей сходить на концерт исполнителя, о котором вряд ли кто-то слышал последние десять лет. Есть очень глупый кот.