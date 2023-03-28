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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя UtkaKryakutka
О себе
Питер, 24 годика. Люблю игры, пока в них не надо играть вместе (но меня можно убедить на пару файтов в мортач), из последнего готова обсудить Балдурс Гейт или Элден Ринг. Люблю готовить, и еще больше люблю есть. Не фанатка активностей, но всегда готова прогуляться по городу и посидеть где-то. Мало где бывала в городе (и хочу это исправить), но знаю очень приятное антикафе, крутейший рестик с пастой и пивной паб, где подают лучший в моей жизни "Наполеон". Могу загореться идеей сходить на концерт исполнителя, о котором вряд ли кто-то слышал последние десять лет. Есть очень глупый кот.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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