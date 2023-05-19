Санкт-Петербург
Профиль пользователя UselessThing
О себе
Занимаюсь танцами. Также умею фехтовать, обращаться с лошадью. Люблю водить авто. Слушаю электронную музыку.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать
Не нравится:
📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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