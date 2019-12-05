Санкт-Петербург
Профиль пользователя unltd3088
О себе
Looking for soulmate 🎧🎱 🔊🍄
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Санкт-Петербург → Другое
Завести друзей
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Гоу в Питерскую беседу :)
Санкт-Петербург → Другое
Идем на фестиваль 👺
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