Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ulyasikiri

фото пользователя Ulyasikiri
фото #2 пользователя Ulyasikiri
фото #3 пользователя Ulyasikiri
фото #4 пользователя Ulyasikiri
фото #5 пользователя Ulyasikiri

О себе

Люблю гулять по центру, открывать новые места для себя. Так же музеи, выставки, театры, городские мероприятия, боулинг, бары, рестораны. Иногда можно и в клуб сходить.

Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое

В поиске компании

маленькое фото пользователя Perzipopl
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в музей академии Штиглица

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.