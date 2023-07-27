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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ullay

фото пользователя Ullay

О себе

Салют!) я Гурманю жизнь, люблю любовь, умею разотождествляться от информаций, шарю за психологию, художник, фотограф, видеограф, музыкант, от плохого настроения избавитель, позитив даритель))

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Человечных человеков ищу

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 232 участника

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Vallmig

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Katiq

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию, желательно Невский район

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Elizaveta22

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя lerok

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

расширяем круг общения значит

Откликнулось 11 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

Откликнулось 5 участников

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