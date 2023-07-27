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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ullay
О себе
Салют!) я Гурманю жизнь, люблю любовь, умею разотождествляться от информаций, шарю за психологию, художник, фотограф, видеограф, музыкант, от плохого настроения избавитель, позитив даритель))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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