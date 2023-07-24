Санкт-Петербург

Профиль пользователя Uliazaits

О себе Всем привет. Меня зовут Юля, почти 29, ищу новые знакомства.

Работаю в Бьюти.

Общительная, инициативная, люблю все необычное и яркое

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

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