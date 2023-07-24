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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Uliazaits

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О себе

Всем привет. Меня зовут Юля, почти 29, ищу новые знакомства.
Работаю в Бьюти.
Общительная, инициативная, люблю все необычное и яркое

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищем девочек в чатик 💖

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Участие в других событиях

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Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

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Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

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Найти подружек для близкого и веселого общения

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Найти подруг, как в сериале «Секс в большом городе»

Откликнулось 13 участников

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Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

Откликнулось 12 участников

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Та самая лп, найдись

Откликнулся 1 участник

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