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Санкт-Петербург
Всем привет. Меня зовут Юля, почти 29, ищу новые знакомства.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Uliazaits
О себе
Всем привет. Меня зовут Юля, почти 29, ищу новые знакомства.
Работаю в Бьюти.
Общительная, инициативная, люблю все необычное и яркое
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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