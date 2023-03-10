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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tyna

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О себе

Люблю разноообразную музыку, сериалы, читать книги, ходить на прогулки, болтать о всякой ерунде и не только, посмеяться , очень ценю в людях юмор, оптимизм и адекватность

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулись 43 участника

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