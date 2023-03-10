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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Tyna
О себе
Люблю разноообразную музыку, сериалы, читать книги, ходить на прогулки, болтать о всякой ерунде и не только, посмеяться , очень ценю в людях юмор, оптимизм и адекватность
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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